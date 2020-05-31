Петрозаводск, , 11:19 — REGNUM В Карелии общее количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции к 31 мая достигло 445 случаев. За последние сутки выявлено 15 новых случаев (в том числе один у ребенка), днем ранее сообщалось о 23 суточных случаях.

Как рассказал 31 мая глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, количество выздоровевших достигло 171 человека, в том числе семь человек выписано за сутки (днем ранее было девять).

Говоря о новых заразившихся, Парфенчиков сообщил, что семь человек вывлено в столице Карелии, по одному — в Кондопоге, в поселке Найстенъярви Суоярвского района, в деревне Мегрега Олонецкого района и еще пять человек заболели в Беломорске.

«В большинстве — это контактные случаи. В связи с чем ещё раз напоминаю, что поэтапное снятие ограничений не надо расценивать как ослабление режима и возможность пренебречь мерами безопасности», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В Карелии находятся на самокарантине 4398 человек (за сутки их количество сократилось на 120 человек), 21 человек помещен в обсерватор.

Глава Карелии также сообщил, что за сутки восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Общее количество пациентом с этим диагнозом достигло 502 случаев с 1 апреля. С этого времени 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее).

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