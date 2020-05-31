Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 178 человек. Большинство из них — жители Ростова-на-Дону, Шахт и Аксайского района, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 31 мая.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 31 городе и районе Ростовской области. Так, например, в Ростове-на-Дону зарегистрировано 64 новых носителя SARS-CoV-2, в Шахтах — 30, Аксайском районе — 17.

«Среди новых заболевших 35,9% — в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% — от 46 до 65 лет, 16,3% — от 66 до 79 лет, 6,2% — старше 80 лет, 9% — дети», — уточнили в облправительстве.

За сутки в донских лабораториях проведено 5 тыс. 249 тестов на коронавирус.

Общее число носителей коронавируса за весь период достигло 4 тыс. 758 человек. Выздоровели 1 тыс. 717 жителей, скончались 38 пациентов. В настоящее время госпитализированы 510 человек. Под медицинским наблюдением находятся 9 тыс. 767 жителей, большинство из них — на самоизоляции по месту жительства.