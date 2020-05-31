Москва, , 11:14 — REGNUM В России за прошедшие сутки выздоровели 4414 пациентов, у которых выявили коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего в России выздоровели 171 883 человека. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4693 пациента.

Всего было сделано более 10,6 млн тестов на коронавирус. С начала вспышки эпидемии в России выявлено 405 843 случая заражения.

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