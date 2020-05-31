Москва, , 11:10 — REGNUM Социально-психологический фактор является основной причиной, определяющей зависимость человека от табака. Об этом 31 мая заявил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, передает RT.

По его словам, поведенческие стереотипы бывает сложнее поменять, чем никотиновую зависимость. «Это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно», — считает Зыков.

По его словам, готовность изменить стереотип влияет на способность бросить курить. Вместе с тем у курильщика должна быть внутренняя готовность менять себя.

Отметим, 31 мая отмечается Всемирный день без табака. По итогам 2019 года, табак в России потребляли 24,2% жителей России. Среди мужчин доля курящих составила 40%, среди женщин — 10%.

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