Владимир, , 11:09 — REGNUM Общее количество выявленных во Владимирской области случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 59 и стало составлять 2 676. Об этом 31 мая сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что теперь общее число зараженных в регионе стало 2 676 человек.

Кроме этого, известно, что число летальных исходов от COVID-19 в области составляет 21 случай при 685 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 10,6 млн тестов на коронавирус было проведено на территории России с начала пандемии коронавируса.