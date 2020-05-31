Пермь, , 11:03 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 мая, выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получают 25 пациентов. На дому изолированы 32 человека, у них отсутствуют симптомы заболевания.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 3,4%. На 100 тыс. населения приходится 65,9 человека, зараженного коронавирусом.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено в общей сложности 1713 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 939 пациентов. Скончались 57 пациентов.