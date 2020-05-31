Барнаул, , 11:02 — REGNUM Росстат обнародовал результаты выборочного исследования состояния здоровья населения в 2019 году, которые свидетельствуют о том, что в Сибири курильщики встречаются чаще, чем в среднем по России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Если в прошлом году табак потребляли 24,2% граждан России (доля курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин — 11%), то, к примеру, в Алтайском крае курильщиками являются 28,2% жителей региона. В среднем по Сибирскому федеральному округу этот показатель равен 26,9%.

«Самыми курящими регионами оказались Чукотка (39% от всего населения региона), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%). Меньше всего курят в Ингушетии (5,7%), Чечене (10,2%) и Дагестане (10,4%)», — сказано в официальном сообщении статистиков.

В Росстате также отметили, что за последнее десятилетие уровень курения снизился. По данным исследования, в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 млн человек взрослого населения России.

Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 млн человек), среди женщин — 21,7% (13,3 млн). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины — 18, женщины — 13. Среднестатистический взрослый курильщик начинал курить в 18 лет, причем разница между мужчинами и женщинами составляла два с половиной года (17,4 и 19,9 года соответственно).

Аналогичное исследование 2016 года показало, что распространенность потребления табака среди взрослых россиян значительно сократилась: с 39% в 2009 году до 31% в 2016 году. Доля курящих среди мужчин снизилась до 51%, среди женщин — до 14,3%.