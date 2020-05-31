Челябинск, , 11:01 — REGNUM В Челябинской области с 31 мая отменён обязательный карантин для лиц, прибывших из Москвы, Петербурга и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер. Данная мера вызвана улучшением эпидемиологической обстановки в данных регионах. Кроме того, случаев завоза коронавируса на Южный Урал в последнее время не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывшие из Москвы, Подмосковья и Петербурга граждане должны были находиться на карантине в течение 14 дней. Причиной стала ситуация с распространением коронавируса.