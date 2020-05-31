Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки, то есть в субботу, 30 мая, лабораторно подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с эпидемией. Темпы выписки выздоровевших замедлились, возможно, в связи с выходными днями.

Таким образом, с учетом новых данных, в Ленобласти зафиксировано 2822 случая заражения за всё время. Днем ранее, напомним, сообщалось о 55 новых случаях инфицирования в регионе.

За сутки выписано из стационаров 48 жителей Ленинградской области (днем ранее сообщалось о 111 выписанных). Общее количество переболевших в регионе достигло 1561 человека. Список умерших от COVID-19 за сутки не пополнялся.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области с 1 июня ослабляется ряд введенных ограничений и запретов. Это произойдет в строгом соответствии с «принципом светофора», с разделением по зонам наибольшего («красная»), среднего («жёлтая») или наименьшего («зелёная») распространения опасной инфекции.

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Например, во всех районах области возобновится работа женских консультаций. В «зеленой» зоне региона (Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы) возобновляется плановая госпитализация, работа поликлиник и продолжится вакцинация детей и взрослых. В других зонах госпитализация возможна лишь в неотложных случаях, а поликлиники оказывают помощь преимущественно на дому.

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