Кишинёв, , 11:01 — REGNUM В Кишиневе 31 мая на площади Великого национального собрания собрались участники очередной акция протеста, сообщает 31 мая NewsMaker.md.

В протесте принимают участие ветераны разных войн и конфликтов, акция организована ассоциацией Forța Veteranilor («Сила ветеранов»).

Как сообщают журналисты, по состоянию на 10:25 протестующие выдвинулись маршем к зданию молдавского парламента. Участники акции кричат «Долой социалистическую хунту», «Долой Додона».

По состоянию на 10:38 протестующие собрались у здания парламента. На улице Марии Чеботарь находятся много сотрудников полиции, которые, по словам журналистов, блокируют проезд машины с импровизированной сценой к площади Великого национального собрания. Произошла потасовка сотрудников полиции с участниками акции протеста.

Журналисты издания также напомнили, что запланированная на 31 мая акция протеста была заявлена в качестве попытки добиться обещанных правительством Молдавии мер поддержки для ветеранов.

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Напомним, предыдущая акция с участием ветеранов состоялась в Кишиневе 17 мая.