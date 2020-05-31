Москва, , 10:57 — REGNUM В России за последние сутки выявлено 9268 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 31 мая оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего с начала вспышки эпидемии в России выявлено 405 843 случая заражения. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4693 пациента. Выздоровели — 171 883 человека.

Всего было сделано более 10,6 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство здравоохранения России выдало удостоверение о регистрации препарата против COVID-19 «Авифавир».

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