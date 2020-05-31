Уфа, , 10:58 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал инициативу создания Республиканского центра детской онкологии в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров побывали в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ). Это учреждение является одним из ведущих по оказанию медицинской помощи детям.

В РДКБ трудятся более 1300 сотрудников. 341 врач оказывает высокотехнологическую медпомощь по 14 профилям. В прошлом году была оказана медицинская помощь 1,4 тысячам маленьким пациентам. Отмечается, что Михаил Мурашко и Радий Хабиров при обсуждении вопросов по укреплению материальной базы учреждения обсудили и инициативу строительства на его базе Республиканского центра детской онкологии и гематологии в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Из бюджета республики уже выделили 22 млн рублей на выполнение проектных работ.

Отмечается, что министр здравоохранения РФ эту инициативу поддержал.

По его словам, вопрос оказания детям гематологической помощи является очень важным. Поэтому необходимо и дальше работать над этим проектом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Башкирию с рабочим визитом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе обсудили вопрос привлечения средств для реконструкции кардиоцентра