Джакарта, , 10:52 — REGNUM По данным министерства иностранных дел Индонезии, по состоянию на 31 мая 2020 года у 956 индонезийских граждан за рубежом подтвердили COVID-19, 49 человек скончались, сообщает Detik.

Известно, что за сутки новые случаи заражения среди граждан Индонезии выявлены в Кувейте и Катаре.

Больше всего случаев заражения SARS-CoV-2 среди граждан Индонезии выявлено в США (67 случаев), в Саудовской Аравии (112 случаев), в Индии (75 случаев), в Малайзии (157 случаев), в Кувейте (68 случаев), в ОАЭ (44 случая). В России COVID-19 подтвержден у 16 индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что по состоянию на 30 мая 2020 года в стране выявлено 25 773 случая заражения SARS-CoV-2.

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