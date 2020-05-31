Ташкент, , 10:49 — REGNUM Инвестировать средства в развитие образования призвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время посещения новой школы №329 в Сергелийском районе Ташкента.

«Мы должны инвестировать в школы сегодня, чтобы завтра не приходилось тратить деньги на решение социальных проблем», — заявил глава государства. Он добавил, что школа должна воспитывать патриотов, которые принесут пользу обществу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что профессиональную ориентацию школьников необходимо ввести с седьмых классов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Узбекистана поручил запустить профориентацию с седьмых классов школ