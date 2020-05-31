Цхинвал, , 10:54 — REGNUM Нерабочие дни в Южной Осетии не будут продлевать, и большинство организаций и госструктур с 1 июня начнут полноценно работать. Об этом 31 мая сообщает агентство «Рес» со ссылкой на администрацию президента республики.

Нерабочие дни для защиты населения от коронавируса были объявлены до 28 мая. По случаю Дня провозглашения Акта о независимости 29 мая был праздничным нерабочим днем. С понедельника начнется рабочая неделя.

Стоит отметить, что ряд карантинных мер в Южной Осетии продолжает действовать. Детские сады остаются закрытыми, запрещено проводить массовые торжества. До 30 июня закрыта граница с Россией.

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