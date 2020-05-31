Барнаул, , 10:47 — REGNUM Жёсткие карантинные мероприятия, вызванные эпидемии коронавируса, не позволяют провести в Барнауле традиционный День защиты детей. Как сообщает пресс-центр барнаульской мэрии, завтра, 1 июня на сайтах образовательных организаций состоится ряд мероприятий под общим названием «Детское время-онлайн».

"В течение всего дня будут проводить интерактивные акции, конкурсы, экскурсии, флешмобы, мастер-классы и викторины, в которых могут поучаствовать юные барнаульцы и их родители.

Также в этот день можно посмотреть отчетные номера художественных коллективов города: спеть вместе с участниками вокальных студий, станцевать — с участниками хореографических ансамблей», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае абсолютным лидером по выявленным носителям коронавируса стал Барнаул. По данным оперативного штаба, на 31 мая в столице региона выявлено уже 911 положительных тестов.

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