Воронеж, , 10:41 — REGNUM Общее количество новых случаев заражения коронавирусом на территории Воронежской области за минувшие сутки выросло на 82 и достигло 2 028 человек. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В воскресенье, 31 мая, официально подтверждено заражение 82 человек в регионе», — говорится в сообщении.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом в регионе стало 2 028 человек.

Также известно, что число скончавшихся от COVID-19 в области не изменилось за минувшие сутки и по-прежнему составляет 18 человек при 1 413 пациентах, выздоровевших от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выздоровели 1855 пациентов, у которых выявили коронавирус.