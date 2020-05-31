Москва, , 10:36 — REGNUM После заражения коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков потерял обоняние. Об этом представитель Кремля заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что ощущения похожи на заражение гриппом. Песков вспомнил, что в день заражения он чувствовал прилив сил: полтора часа занимался спортом и пробежал семь километров. На следующий день состояние ухудшилось: поднялась температура и пропало обоняние, отметил Песков.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса курс лечения прошли председатель правительства России Михаил Мишустин, министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

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