Волгоград, , 11:33 — REGNUM Меры противоэпидемической безопасности в связи со вспышками коронавируса усиливаются в Урюпинском районе Волгоградской области. Два раза в сутки дезинфекции будут подвергать общественные места, сообщает региональный оперативный штаб.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в районе составляет 198,6 на 100 тысяч населения. Это практически вдвое выше, чем в среднем по области. В основном среди заразившихся жители, приехавшие из других регионов, и контактировавшие с ними лица.

Региональный Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры безопасности в Урюпинске и Урюпинском районе. Теперь два раза в сутки власти будут проводить дезинфекцию остановок общественного транспорта, дорог, тротуаров и парковок, автовокзалов и рынков. Обрабатывать также будут торговые палатки и киоски, общественные туалеты, придомовые территории, подъезды, лестничные площадки и марши многоквартирных домов.

30 мая в регионе было выявлено 154 носителя коронавируса, из них 93 — в Урюпинском районе.