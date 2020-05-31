Белгород, , 11:32 — REGNUM Пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в больнице Старого Оскола Белгородской области. Это 19-й летальный исход с начала пандемии в регионе, сообщает региональный оперативный штаб.

Скончавшийся — 68-летний житель Красногвардейского района. Он проходил лечение в окружной больнице Луки Крымского в Старом Осколе. У мужчины был подтверждён положительный тест на коронавирус. О его смерти стало известно 30 мая.

В тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких на 30 мая в области находилось 17 пациентов, всего госпитализированы 428 человек.