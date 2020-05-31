Кигали, , 10:32 — REGNUM Первый случай смерти от COVID-19 зафиксирован на территории Руанды. Об этом 31 мая сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

По данным министерства, скончавшийся — мужчина в возрасте 65 лет, который работал водителем грузового автомобиля и, проживая на территории соседнего государства, захотел вернуться на родину после начала пандемии коронавируса.

Также сообщается, что общее число зараженных коронавирусом в стране на данный момент составляет 359 и ещё 250 пациентов вылечились от COVID-19.

При этом в стране проведено 66 976 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки увеличилось свыше чем на 8,4 тысячи и превысило 182 тысячи человек.