Минск, , 10:31 — REGNUM В Белоруссии в 2019 году проживали 1868,6 тыс детей в возрасте до восемнадцати лет, что составляло 19,7% от всего населения страны, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат).

Как отметили в Белстате, 79,3% детей в 2019 году проживали в городах и поселках городского типа, 20,7% — в сельских населенных пунктах.

В минувшем году в республике родились 45,2 тыс мальчиков и 42,4 тыс девочек. Из них 38,7% новорожденных — первые дети в семье, 38,3% — вторые, 16,3% — третьи, 6,7% — четвертые и последующие.

Кроме того, в 2019 году в Белоруссии работало 3798 учреждений дошкольного образования, которые посещали 436,6 тыс детей. В начале 2019−2020 учебного года в стране также работало 3020 учреждений среднего образования, в которых обучались 1031,7 тыс детей.

По состоянию на начало 2020 года на усыновлении находились 11,6 тыс белорусских детей, из них 7,6 тысяч детей — в семьях белорусских граждан. В 2029 году были усыновлены 530 детей, из которых 78 детей были усыновлены иностранными гражданами.

Читайте также: Население Белоруссии сокращается: рождаемость упала до уровня войны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в статистическом комитете Белоруссии сообщали о снижении численности населения республики. В 2019 году численность населения Белоруссии составляла 9,4752 млн человек. По данным за 2019 год, в Белоруссии родились 87,851 тысяч детей, что сопоставимо с уровнем рождаемости в 1945 году. В 2018 году в республике родились 94,388 тысяч детей.