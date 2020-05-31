Тбилиси, , 10:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Грузии выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает агентство Report.

По данным врача, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране увеличилось до 783. Дополнительно в статистике учитывают трех граждан Грузии, вернувшихся с диагнозом «коронавирус» из-за рубежа.

Большинство последних случаев заражения зафиксировали в закрытом на карантин селе Мушевани Болнисского муниципалитета, там в ходе массового тестирования выявили 17 зараженных человек. Еще четверых человек с вирусом выявили в карантинных зонах.

В стране уже 600 человек победили коронавирус. Скончались от COVID-19 за все время 12 пациентов. На карантине находятся 3031 человек, госпитализированы — 262.

Стоит отметить, что в Грузии с 17 мая число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 не превышало десяти. 30 мая этот показатель вырос до 11.

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