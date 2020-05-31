Бангкок, , 10:35 — REGNUM На территории Таиланда уже в течение двух недель не было зафиксировано внутренних случаев заражения коронавирусом и все новые заражения за данный период являются ввозными. Об этом 31 мая рассказала на пресс-брифинге в Бангкоке помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Пханпрапха Йонтракун.

«Заражений внутри страны у нас не было уже две недели, все новые пациенты за эти две недели — это люди, заразившиеся за границей», — заявила пресс-секретарь.

Также она рассказала, что за прошедшие сутки в стране было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, которые также являются ввозными и уточнила, что общее число случаев заражения в стране стало 3 081 человек.

Кроме этого, Йонтракун рассказала, что за последние 24 часа в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19 и потому их общее число по-прежнему составляет 57.

При этом 2 963 человека вылечились в Таиланде от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение последних суток в Грузии было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.