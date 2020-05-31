Москва, , 10:11 — REGNUM Посольство России в Австралии помогло возвращению 14 российских граждан домой, сообщили 31 мая в пресс-службе посольства РФ в Австралии.

Отмечается, что пассажиры вылетели на коммерческом рейсе в Париж и Франкфурт-на-Майне, а затем в Лондон, откуда вывозной рейс аэрофлота доставил российских граждан в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая планируется выполнение четырех вывозных рейсов: Дели — Москва, Майами — Санкт-Петербург — Москва, Афины — Москва, Бишкек — Новосибирск.

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