Сан-Франциско, США, , 10:13 — REGNUM Решение о введении на территории Сан-Франциско (штат Калифорния) комендантского часа из-за протестов против жесткого обращения полиции в Миннеаполисе, где погиб местный житель Джордж Флойд, приняла мэр города Лондон Брид. Её заявление на эту тему 31 мая приводит телеканал NBC Bay Area.

По информации источника, градоначальник Сан-Франциско сообщила, что комендантский час в городе вводится в период с 22:00 до 05:00, и обратилась с призывом к жителям города не покидать свои дома.

«Я хочу внести ясность. Мы вводим комендантский час», — заявила Брид и добавила, что местная Национальная гвардия будет находиться в состоянии готовности, а власти города сделают все для его защиты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трое сотрудников полиции и один представитель гражданского населения серьезно пострадали из-за наезда автомобиля на машину полиции в Денвере (штат Колорадо).

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.