Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В Петербурге после жалоб сотрудников стоматологической поликлиники № 38 Центрального района на отсутствие стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами власти провели проверку и заявили о том, что все положенные дополнительные выплаты начислены.

Как сообщало ИА REGNUM, стоматологи, которых привлекли к забору анализов у пациентов с подозрением на коронавирус, пожаловались депутатам, что по итогам работы в апреле обещанных дповыплат так и не дождались. Депутаты обратились в Смольный и администрацию Центрального района. Началась проверка, о результатах которой отчитались в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Там заявили, что в поликлинике № 38 со 2 апреля 2020 года создано временное отделение из 25 врачей-стоматологов, которые прошли обучение работе по забору анализов, а также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Всего к непосредственной работе с больными коронавирусной инфекцией привлекли 92 сотрудника поликлиники из 251-го.

Все сотрудники временного подразделения подписали трудовые соглашения и по результатам работы «в полном объеме получили полагающиеся выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 года № 415, в размере 450 118,98 рублей».

Что же касается врача-стоматолога, написавшего о недоплате в соцсетях и обратившегося к депутатам с жалобой, то, заявляют в Смольном, дополнительное трудовое соглашение о привлечении к работе во временном отделении заключено с ней только с 15 апреля 2020 года.

Более поздний срок заключения соглашения объяснили «временной нетрудоспособностью медработника, не связанной с COVID-19».

«Выплаты за апрель за указанный период, а также за май начислены и получены медиком в полном объеме», — заверили в аппарате вице-губернатора, курирующего городское здравоохранение.

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