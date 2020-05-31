Вашингтон, , 10:01 — REGNUM «Курортным убежищем от пандемии» назвали Грузию журналисты газеты The Washington Post. Статья с положительным отзывом о стране была опубликована 30 мая.

Сообщается, что преимущество Грузии перед другими странами, открывающими границы для иностранных туристов, является относительная безопасность в плане заражения коронавирусом. В стране на 30 мая выявлено 757 выявленных случаев заражения коронавирусом, из которых 600 человек уже победили инфекцию.

В заметке добавляют, что в стране для туристов создадут «зеленые зоны», в которых риски заразиться будут сведены к минимуму, и там можно будет «отдохнуть от пандемии».

Стоит отметить, что власти Грузии планируют начать принимать иностранных туристов с 1 июля. Ранее сообщалось, что они будут находится в условиях близких к карантину. Также эксперты считают, что в 2020 году не стоит ожидать большого потока туристов.

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