Сурабая, Индонезия, , 09:58 — REGNUM Второй по величине город Индонезии, Сурабая, отмечает 727-летие с начала основания, сообщает Detik.

Мэр Сурабая Три Рисмахарини заявила, что скучает по атмосфере приема пищи вместе с жителями на праздновании Дня города.

Из-за угрозы распространения эпидемии мэр города провела торжественную церемонию, которая транслировалась онлайн. После этого Три Рисмахарини поздравила жителей с праздником и призвала их оставаться оптимистами.

«Во-первых, мы должны держать себя в руках, мы должны бороться с COVID-19, старательно мыть руки, держаться на расстоянии, всегда надевать маску, вот и всё. Тогда мы выберемся из этой пандемии», — заявила Три Рисмахарини, обращаясь к жителям.

Напомним, датой основания города Сурабая считается 31 мая 1293 года. В это день войска местного правителя Радэна Виджаи одержали победу над вторгшимися на Яву захватчиками.