Москва, , 09:55 — REGNUM В настоящее время в московской инфекционной больнице №2 лечится 217 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом 31 мая сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова на своей странице в соцсети Facebook.

«В больнице 503 человека (в том числе 15 в реанимации)», — написала в своем сообщении главврач и добавила, что у 217 пациентов из данного числа диагноз COVID-19 подтвержден и еще 286 человек лежат с подозрением на новое заболевание.

Также она уточнила, что в число пациентов с COVID-19 входит 9 детей и 30 женщин, а также 7 пациентов, находящихся в реанимационном отделении, 3 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных на территории Кемеровской области новых случаев заражения коронавирусом за сутки составляет 25 человек.