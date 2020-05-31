Белорецк, Башкирия, , 09:48 — REGNUM Телефон помог найти заблудившегося в лесу пенсионера в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели получили информацию о том, что 30 мая в Белорецком районе ушел в лес и заблудился мужчина 1945 года рождения. По словам его дочери, мужчина ушел на гору Мазара собирать кислянку. Через некоторое время он позвонил и рассказал, что не может выйти из леса, поскольку потерял дорогу.

По словам спасателей, мужчина не поддался панике, поэтому он рассказал в каком месте он зашел в лес и в какую сторону направлялся.

Отмечается, что когда мужчину нашли он был в удовлетворительном состоянии.

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