Цхинвал, , 09:46 — REGNUM Югоосетинские курсанты, обучающиеся в российских военных вузах, впервые будут участвовать в параде Победы, который пройдет в Цхинвале 24 июня. Об этом 30 мая объявил министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев, построив на плацу в военному городке прибывших на каникулы курсантов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Впервые в истории нашей республики югоосетинские курсанты всех военных учебных учреждений России пройдут парадным строем в городе-герое Цхинвал в честь Дня великой Победы. Это большое событие и повод для гордости», — сказал Гассеев.

Министр добавил, что в параде будут представлены все российские вузы, в которых обучаются граждане Южной Осетии. Он также распорядился предоставить участникам парада необходимое снаряжение и обмундирование.

Стоит отметить, что в предыдущие годы участие курсантов российских вузов в параде Победы в Цхинвале затруднялось тем, что 9 мая они находятся в России, так как в это время еще идет обучение в вузах.