Алма-Ата, Казахстан, , 09:30 — REGNUM Блокпосты на въезд и выезд из Алма-Аты снимут с 1 июня 2020 года, написал аким (мэр) города Бакытжан Сагинаев на своей странице в Instagram.

Градоначальник поблагодарил всех служащих, которые работали на блокпостах. «С полуночи 1 июня снимаем блокпосты по периметру города», — написал Сагинтаев.

Он добавил, что за время действия режима чрезвычайного положения блокпосты выполнили свою основную функцию по ограничению передвижения. Мэр также призвал придерживаться установленных правил.

Отметим, по состоянию на 31 мая в Казахстане выявили 10 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5220 человек, скончались 38 пациентов.

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