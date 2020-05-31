Уфа, , 09:23 — REGNUM С профессиональным праздником поздравил работников химической индустрии глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба главы региона.

В своем поздравлении он отметил, что Башкирия является одним из центров этой отрасли России, поскольку регион является одним из лидеров по производству пластмасс, бензола, кальцинированной соды, синтетических каучуков, а также других стратегически важных товаров.

Глава Башкирии также отметил, что в настоящее время предприятия химической индустрии активно расширяют ассортимент, ведут инвестиционную политику, улучшают качество выпускаемой продукции, повышают производительность труда, принимают участие в социальных и благотворительных программах.

Радий Хабиров пожелал всем работникам химической промышленности новых достижений, мира, благополучия и здоровья.

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