Ватикан, , 09:15 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал к созданию «более справедливого общества» после пандемии, передает BFM TV.

«Когда мы выйдем из этой пандемии, мы не сможем продолжать делать то, что делали, и, как мы это делали. Нет, всё будет иначе», — подчеркнул суверенный понтифик.

Папа Римский Франциск также призвал «положить конец пандемии бедности в мире».

«Все эти страдания были бы напрасны, если мы не построим вместе более справедливое, более христианское общество, не на словах, а на самом деле», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после перерыва почти в три месяца музеи Ватикана, закрытые из-за пандемии, снова будут открыты для публики с 1 июня 2020 года.

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