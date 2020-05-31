Кемерово, , 09:10 — REGNUM Число выявленных на территории Кемеровской области новых случаев заражения коронавирусом за сутки составляет 25 человек. Об этом 31 мая сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Еще у двадцати пяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», — написал в своем сообщении Цивилев и добавил, что все новые заразившиеся изолированы и получают необходимое лечение.

Таким образом, общее число подтвержденных заражений коронавирусом в регионе стало 545.

Также губернатор отметил, что за этот же период семь человек вылечились от COVID-19 и теперь их общее число составляет 229 пациентов. При этом число летальных исходов от COVID-19 в регионе в настоящее время составляет 7 случаев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алтайском крае абсолютным лидером по выявленным носителям коронавируса стал Барнаул.