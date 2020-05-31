Львов, Украина, 31 мая 2020, 09:03 — REGNUM Три игрока львовского футбольного клуба «Карпаты» заразились коронавирусом, сообщил 30 мая телеканал «Футбол-1».
Речь идёт о защитниках Владиславе Дубинчаке, Андро Гиоргадзе и одном из трёх вратарей команды.
Из-за вспышки коронавируса в команде был оттенен матч с «Мариуполем», запланированный на 31 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса подверглась изменению программа международных учений «Си Бриз — 2020», которые пройдёт на Украине. Украино-американские учения проведут только на море.
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