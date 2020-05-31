Берлин, , 08:59 — REGNUM Общее число скончавшихся от COVID-19 на территории Германии возросло до 8,5 тысяч человек. Об этом 31 мая сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру германского минздрава.

По данным института, за минувшие сутки в стране от COVID-19 скончались 11 пациентов, в результате чего общее число летальных исходов достигло 8 500.

Также сообщается, что число зараженных SARS-CoV-2 в Германии за этот же период выросло на 286 и стало составлять 181 482.

При этом самое больше число заразившихся коронавирусом зафиксировано в федеральных землях Бавария (46 917 случаев), Северная Вестфалия (38 тысяч) и Баден-Вюртемберг (34 718).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде превысило число в 90 тысяч человек.