Москва, , 08:57 — REGNUM Для эпидемии коронавируса очаг его распространения принципиального значения не имеет, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, комментируя новые выводы ученых из Китая о возникновении коронавируса.

«Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и всё это (возникновение SARS-CoV-2) произошло естественным путем», — цитирует его НСН.

Он добавил, что такие исследования дают штучные результаты — «был один положительный результат, от него могло всё и пойти».

«А сейчас там отрицательные результаты — ну и что! Нет, эти выводы не имеют строгих результатов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР пришли к выводу, что первоначальным источником появления нового коронавируса не является рынок морепродуктов в Ухане. Рынок был одной из жертв заражения, считают китайские ученые.

Читайте также: В КНР опровергли версию о появлении SARS-CoV-2 на рынке морепродуктов