Москва, , 08:50 — REGNUM Российские авиакомпании выполнят четыре авиарейса в города России из США, Индии, Греции и Киргизии, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

31 мая запланированы рейсы: Дели — Москва, Майами — Санкт-Петербург — Москва, Афины — Москва, Бишкек — Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая на заседании Совета безопасности России министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что из-за границы домой планируют вернуться более 25 тыс. российских граждан.

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