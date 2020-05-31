Оттава, , 08:52 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде превысило число в 90 тысяч человек. Об этом 31 мая сообщает канадский минздрав.

Согласно данным министерства, за последние 24 часа в стране было зафиксировано 772 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число зараженных стало 90 190.

Также сообщается, что за прошедшие сутки число летальных исходов COVID-19 в стране возросло на 77 и теперь составляет 7 073 случая.

При этом общее число вылечившихся от COVID-19 в Канаде на данный момент составляет 48 103 пациента.

Кроме этого, известно, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали провинции Квебек (50 651), Онтарио (27 533) и Альберта (6 992).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Перу новых зараженных коронавирусом превысило 155 тысяч человек.