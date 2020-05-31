Уфа, , 08:53 — REGNUM Мужчина спас двух тонущих детей в реке в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает газета «Стерлитамакский рабочий».

По информации журналистов, 27 мая 36-летний инспектор по безопасности вытащил из реки Ашкадар мальчика, который не справился с течением и начал тонуть. Вскоре на этом же участке реки стал тонуть еще один ребенок. Мужчина позвал на помощь сотрудников городского спасательного отряда. Они спасли ребенка. Благодаря неравнодушному мужчине удалось избежать трагедии.

Мужчину зовут Вадим Письменный, он работает вахтовым методом в строительной сфере.

Ранее СМИ сообщали, что представители городской администрации Стерлитамака ищут мужчину, чтобы поблагодарить его. Он оказался очень скромным и не сообщил о себе никакой информации.

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