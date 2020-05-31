Париж, , 08:41 — REGNUM Парки и сады во Франции «взяли штурмом» в эти выходные, особенно в Париже, передает BFM TV.

У жителей Франции появилась возможность посетить парки и сады, которые из-за угрозы распространения эпидемии оставались закрытыми в течение последних нескольких недель.

«Мы никогда не видели так много людей и так рано», — сказал один из прохожих в парке.

Мэр Парижа Анн Идальго, которая в течение нескольких недель требовала открытия парков, не скрывала своей радости, пересекая ворота сквера в третьем округе в субботу, 30 мая 2020 года.

«Мы рекомендуем надевать маску, мы особенно надеемся, что каждый сможет насладиться этими кусочками зелени, которые абсолютно необходимы для нашей жизни», — заявила мэр Парижа перед камерами.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции мэр округа Сен-Жерман-ан-Ле Арно Перикар принял решение отменить одну из старейших ежегодных ярмарок в стране Fête des Loges из-за эпидемии.

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