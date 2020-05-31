Лима, , 08:40 — REGNUM Общее число выявленных на территории Перу новых зараженных коронавирусом превысило 155 тысяч человек. Об этом 31 мая сообщает Associated Press со ссылкой на минздрав страны.

Согласно этим данным, за минувшие сутки в стране количество случаев заражения SARS-CoV-2 составило 7 368, в результате чего их общее число стало 155 671.

Также сообщается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в стране на данный момент 4 371 при 66 477 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Королевстве Бутан за прошедшие сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом нового типа.