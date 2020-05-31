Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Группа лиц пытается посеять вражду между этническими азербайджанцами, проживающими в Грузии, и грузинами. Такое заявление опубликовала 30 мая пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По данным ведомства, в регионах Нижняя Карталиния и Кахетия существующие проблемы используют для того, чтобы нарастить напряженность между этническими группами.

«В негативном контексте эти люди активно используют проблемы, накопленные за годы, искажая их патриотическими призывами в тех регионах страны, которые населены этническими азербайджанцами. Создается явная угроза в плане их мирного сосуществования с грузинским населением», — говорится в заявлении ведомства.

В СГБ сообщают, что некие лица представляют ситуацию в стране так, будто грузинское население имеет преимущества в правах перед национальными меньшинствами. Сообщается, что возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что Нижняя Карталиния и Кахетия находятся на границе с Азербайджаном. Периодически в интернете распространяются заявления о дискриминации этнических азербайджанцев.