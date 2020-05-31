Москва, , 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».

Он заявил, что он не слышал об отправке ему гуманитарной помощи и не понимает, о чем идет речь. «Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю», — сказал продюсер.

Пригожин считает, что «оказался крайним» после своего заявления о бедственном положении музыкантов. Он добавил, что ни к кому не обращался за помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Коммунисты России» отправила Иосифу Пригожину несколько пачек лапши «Доширак». Активисты устроили акцию после заявление продюсера о бедственном положении артистов, в том числе «первой десятки».

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