Пекин, , 08:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае было выявлено два активных случая заражения коронавирусом и три его носителя без симптомов. Это следует из опубликованного 31 мая заявления госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также уточняется, что все новые случаи заражения являются ввозными и они были выявлены на территории провинции Шаньдун.

Кроме этого, указывается, что теперь общее число зараженных в Китае стало 83 001, число летальных исходов от COVID-19 снова не изменилось и по-прежнему составляет 4 634 и ещё 78 304 пациента выздоровели от нового заболевания.

При этом в больницах КНР в настоящее время проходит лечение 63 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире преодолело отметку в 5,8 млн.