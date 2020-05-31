Киев, , 08:30 — REGNUM Суд на Украине арестовал шестерых возможных участников перестрелки в городе Бровары Киевской области без права выйти под залог, сообщил 30 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в социальной сети Twitter.

«[По] шести лицам — принято решение о содержании под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы установили личности более 60 возможных участников и организаторов массовой перестрелки в Броварах.

Читайте также: На Украине установили более 60 возможных участников перестрелки в Броварах

Читайте развитие сюжета: На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах