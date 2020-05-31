Киев, 31 мая 2020, 08:30 — REGNUM Суд на Украине арестовал шестерых возможных участников перестрелки в городе Бровары Киевской области без права выйти под залог, сообщил 30 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в социальной сети Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы установили личности более 60 возможных участников и организаторов массовой перестрелки в Броварах.
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