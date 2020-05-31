Сеул, , 08:26 — REGNUM В период с 20 апреля по 30 мая в ходе раскопок в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) военнослужащие Южной Кореи обнаружили 133 фрагмента тел солдат, погибших на Корейской войне (1950−1953 гг), и 14 839 предметов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, в ходе раскопок также были найдены бронежилеты американских военнослужащих, противогазы китайских военнослужащих, а также боеприпасы, оружие, снаряжение и личные вещи солдат.

Напомним, что военные возобновили поиски останков на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо, где проходила крупнейшая битва. В прошлом году на возвышенности Хвасальмори специалистами было обнаружено 2030 фрагментов тел 261 погибшего и 67 476 вещей погибших военнослужащих.

19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, предусматривающее совместные поисковые работы на высоте Хвасальмори. В 2019 году Южная Корея проводила раскопки самостоятельно, так как КНДР не ответила на призыв Сеула.

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