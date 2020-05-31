Москва, , 08:22 — REGNUM Температура воздуха на 5−6 °С ниже климатической нормы ожидается со 2 июня на европейской части России. Об этом 31 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Холодная погода повсеместно на европейской территории. Ко вторнику на 5−6 градусов ниже нормы», — приводит его слова ТАСС.

Кроем этого, синоптик уточнил, что исключением из этого станет юго-восточная часть европейской России, где в Астраханской, Волгоградской областях, а также в Калмыкии и на Ставрополье будет стоять теплая погода с температурой воздуха +26 +31 °С.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что 31 мая температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +11°C до +13°C.